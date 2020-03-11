2020-03-11T11:10:13+03:00
Общество

Владимирец попал под арест за ругань на улице

Его признали виновным в мелком хулиганстве
Ирина Мальцева
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Жителя Владимира задержали на улице города, где мужчина буянил, громко и грубо нецензурно бранился на прохожих, не давая людям пройти. На замечание окружающих владимирец не реагировал, вел, по мнению правоохранителей, нагло и дерзко, вызывающе, считая, что ничего плохого не делает, только к нему все придираются. За такое поведение в общественном месте Октябрьский районный суд отправил владимирца под арест на двое суток. Кстати, постановление суда не вступило в законную силу, и арестованный при желании может оспорить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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