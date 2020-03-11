На сцене владимирской филармонии исполнят симфонические рок-хиты от ROCKESTRALIVE
Давно полюбившийся всем симфонический оркестр даст незабываемый концерт из самых любимых рок-хитов человечества «RockestraLive» – это молодой и энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя среди слушателей альтернативной музыки. Коллектив знают не только в России. Звезды мировой величины, среди которых Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие, в восторге от их творчества и с удовольствием разрешают переигрывать их композиции.
В составе оркестра - выпускники Московской государственной консерватории и Российской академии музыки им.Гнесиных, музыканты ведущих российских оркестров. Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Харизма и энергетика выступающих музыкантов не позволит зрителям усидеть на месте!
Для слушателей, уже успевших влюбиться в музыкантов, и для тех, кто придет на концерт впервые, оркестр подготовил обширную концертную программу, в которую включены новые композиции групп Deep Purple, Queen, Rammstein, AC/DC, Metallica, Scorpions, Linkin Park, Bon Jovi, Evanescence, The Animals, Led Zeppellin, Kiss и др. Все рок-хиты прозвучат в живом исполнении.
Владимирская областная филармония, проспект Ленина, 1.
13 марта. Начало — в 18.30.
Цена билета — 1000 — 2000 рублей.
Возрастное ограничение — 12+
ИСТОЧНИК KP.RU