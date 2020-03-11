На сцене владимирской филармонии исполнят симфонические рок-хиты от ROCKESTRALIVE

11 Март 2020 2020-03-11T10:36:36+03:00

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Давно полюбившийся всем симфонический оркестр даст незабываемый концерт из самых любимых рок-хитов человечества «RockestraLive» – это молодой и энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя среди слушателей альтернативной музыки. Коллектив знают не только в России. Звезды мировой величины, среди которых Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие, в восторге от их творчества и с удовольствием разрешают переигрывать их композиции.

В составе оркестра - выпускники Московской государственной консерватории и Российской академии музыки им.Гнесиных, музыканты ведущих российских оркестров. Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Харизма и энергетика выступающих музыкантов не позволит зрителям усидеть на месте!

Для слушателей, уже успевших влюбиться в музыкантов, и для тех, кто придет на концерт впервые, оркестр подготовил обширную концертную программу, в которую включены новые композиции групп Deep Purple, Queen, Rammstein, AC/DC, Metallica, Scorpions, Linkin Park, Bon Jovi, Evanescence, The Animals, Led Zeppellin, Kiss и др. Все рок-хиты прозвучат в живом исполнении.

Владимирская областная филармония, проспект Ленина, 1.

13 марта. Начало — в 18.30.

Цена билета — 1000 — 2000 рублей.

Возрастное ограничение — 12+

ИСТОЧНИК KP.RU