2020-03-11T10:34:06+03:00
Общество

Владимирскому музею ложки подарили ложку из рога и ложку из ракушки

Оказалось, что таинственная посылка пришла от крупной ювелирной
Виктория СУХОВА
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фото с официальной страницы группы ВКонтакте "Музей ложки"фото с официальной страницы группы ВКонтакте "Музей ложки"
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Основательница музея ложки во Владимире Татьяна Пикунова опубликовала пост, в котором рассказала, что найден даритель "сокровищ".

Напомним, что в ноябре прошлого года на адрес музея из Санкт-Петербурга пришли удивительные подарки: ложка из рога, ложка-подвеска, ложка из ракушки и две ложки из мельхиора советского периода, причём, одна из них - кольчугинская. Ни записки, ни обратного адреса не было. Поэтому дарителя было определить сложно. Но возможно.

- На кулоне был адрес производителя. Это компания из Санкт-Петербурга Jenavi. Я им написала. Рассказала про музей и про посылку с их изделием, а они мне сразу же ответили, «знаем про ваш музей, директор был у вас, это он и прислал». Вот так бывает! - написала Татьяна Пикунова в группе ВКонтакте.

Теперь ювелирная компания специально для Музея ложки с разработает серию украшений, которую можно будет купить в сувенирной лавке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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