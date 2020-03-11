2020-03-11T10:19:33+03:00
Экономика

Владимирцы стали чаще жаловаться на то, что им не разрешают досрочно погасить кредит

Вообще больше половины жалоб в Банк России посвящено потребительскому кредитованию
Алексей СУХОВ
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В 2019 году жители Владимирской области направили в адрес Банка России 2006 обращений. Жалоб по сравнению с 2018 годом стало больше на 13%.

И 51% жалоб посвящено потребительскому кредитованию. Чаще всего жители Владимирской области недовольны тем, что нельзя досрочно погасить кредит или провести реструктуризацию платежа и рефинансирование, так как в банке против. Также владимирцам не нравится навязывание дополнительных услуг. А вот жалоб на страхование стало меньше на 55%. Во владимирском отделении Центробанка связывают это с вступлением в силу нового порядка расчета КБМ с 1 апреля.

А еще владимирцы стали чаще сталкиваться с достаточно новой проблемой мисселинга - продажи одной финансовой услуги под видом другой или неполного информирования о ней. Особенно страдают пожилые люди, которые даже не догадываются о подмене. Так, в одном банке пострадал от этого 80-летний пенсионер. После вмешательства Центробанка в правила банка было внесено уточнение, что этот продукт не следует активно предлагать лицам старше 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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