2020-03-11T10:05:35+03:00
Общество

Оптика от «Ростелекома» пришла в микрорайон Оргтруд Владимира

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«Ростелеком» завершил строительство сетей связи по технологии GPON1 в микрорайоне Оргтруд Фрунзенского района города Владимира. Возможность подключиться к высокоскоростному интернету получили почти 600 домохозяйств. Для этого связисты проложили более 11 километров волоконно-оптического кабеля. Жителям микрорайона теперь доступен полный комплекс телекоммуникационных услуг, таких как широкополосный доступ в интернет, интерактивное ТВ, домашняя телефония, видеонаблюдение.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы продолжаем строить новые линии связи по технологии GPON в населенных пунктах с частной застройкой. С 2016 года и по настоящий момент по Владимирской области технологией GPON охвачено двадцать семь населенных пунктов в восьми районах региона2 и в самом областном центре – городе Владимире. Проложено более двухсот сорока километров кабеля, благодаря чему более десяти тысяч домохозяйств могут подключать дополнительные сервисы, например, умный дом или видеонаблюдение. При этом клиент сможет установить любое количество камер или умных датчиков на своей территории».

В «Базовый» комплект «Умного дома» входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. «Расширенный» дополняется датчиками дыма и протечки, а «Управление» включает все вышеперечисленное, а также умные лампочки и розетки. Любой человек может установить и настроить систему самостоятельно, следуя простой наглядной инструкции. Управлять «Умным домом» тоже очень легко – через личный кабинет на сайте «Ростелекома» или специальное мобильное приложение.

При покупке услуги «Видеонаблюдение» абонент получает внутреннюю цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения, а также доступ к облачному сервису видеонаблюдения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж и обслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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