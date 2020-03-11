2020-03-11T09:57:35+03:00
Общество

Количество вакансий для охранников во Владимирской области выросло в пять раз за пять лет

11 марта отмечается день частного охранника и детектива
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В честь праздника специалисты из агентства "Хедхантер" выяснили, что число вакансий для охранников во Владимирской области с 2013 года к 2019 году выросло в пять раз, причем подавляющее большинство предложений были доступны кандидатам без опыта работы. Сегодня на одну вакансию охранника в регионе претендуют пять соискателей.

Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников составляет 41 тысячу рублей. При этом потенциальные работники рассчитывают на 38 тысяч рублей. Обобщенный портрет владимирского охранника выглядит следующим образом: 96% кандидатов – мужчины, половина из них старше 40 лет. Как правило, кандидаты готовы трудиться полный рабочий день (66%) и по сменному графику (46%), также 18% рассматривают вариант вахты. Интересно, что у 19% жителей региона, которые ищут работу охранником, есть высшее образование, у 47% - среднее специальное.

«В основном компании готовы принимать на работу кандидатов с действующей лицензией частного охранника. Опыт работы в силовых структурах и хорошая спортивная подготовка могут рассматриваться как преимущество при трудоустройстве. К часто встречающимся, но неосновным требованиям работодателей к охранникам можно причислить знание средств связи, сигнализации, пожаротушения, ПК, опыт работы с системами видеонаблюдения, контроля доступа, пропускного режима. Некоторые готовы обучать людей за счет компании», - рассказывают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Мужчине дали 4,5 года колонии за перевозку наркотиков во Владимир
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
«Ростелеком» поддержал студенческий турнир по баскетболу во Владимире
Во Владимирской области объявили конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ
На Пекинке перекроют движение ради установки надземного перехода
В Радужном 9-летняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу
За долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» арест наложен на два телефона
В Петушках задержали женщину с гашишем
Ковровчанин украл рабочие инструменты и продал их незнакомцу
Во Владимирской области назначен новый директор департамента юстиции
Вязниковец грабил пенсионерок на улицах Владимира