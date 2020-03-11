Количество вакансий для охранников во Владимирской области выросло в пять раз за пять лет

11 Март 2020 2020-03-11T09:57:35+03:00

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В честь праздника специалисты из агентства "Хедхантер" выяснили, что число вакансий для охранников во Владимирской области с 2013 года к 2019 году выросло в пять раз, причем подавляющее большинство предложений были доступны кандидатам без опыта работы. Сегодня на одну вакансию охранника в регионе претендуют пять соискателей.

Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников составляет 41 тысячу рублей. При этом потенциальные работники рассчитывают на 38 тысяч рублей. Обобщенный портрет владимирского охранника выглядит следующим образом: 96% кандидатов – мужчины, половина из них старше 40 лет. Как правило, кандидаты готовы трудиться полный рабочий день (66%) и по сменному графику (46%), также 18% рассматривают вариант вахты. Интересно, что у 19% жителей региона, которые ищут работу охранником, есть высшее образование, у 47% - среднее специальное.

«В основном компании готовы принимать на работу кандидатов с действующей лицензией частного охранника. Опыт работы в силовых структурах и хорошая спортивная подготовка могут рассматриваться как преимущество при трудоустройстве. К часто встречающимся, но неосновным требованиям работодателей к охранникам можно причислить знание средств связи, сигнализации, пожаротушения, ПК, опыт работы с системами видеонаблюдения, контроля доступа, пропускного режима. Некоторые готовы обучать людей за счет компании», - рассказывают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU