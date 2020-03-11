Владимирские призывники смогут "служить" на почте

11 Март 2020 2020-03-11T11:06:12+03:00

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Почта России во Владимирской области во время весеннего и осеннего призыва готова предоставить вакансии для призывников на должности почтальона, оператора почтовой связи и сортировщика цеха по обработке почты.

Весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Для поступления необходимы: предписание военкомата на убытие к месту прохождения альтернативной службы с указанием места и срока прибытия гражданина, его учетная карта, паспорт, трудовая книжка, при наличии, СНИЛС и документы об образовании.

На протяжении всей альтернативной службы призывнику выплачивается полная зарплата, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи сессии, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение.

Альтернативную службу могут пройти те, кто в силу своих убеждений или вероисповедания не могут брать в руки оружие, а также представители малочисленных народов, ведущих определенную хозяйственную деятельность и промыслы.

По вопросу трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (4822) 32-34-85 или по адресу г. Владимир, ул. Подбельского, д. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU