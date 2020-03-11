2020-03-11T09:18:12+03:00
Общество

Владимирцам расскажут , как защитить свои права

11 марта открывается горячая линия
Виктория СУХОВА
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В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор открывает 11 марта Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей.

До 31 марта специалисты областного управления Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона о правах потребителей и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы.

ЕКЦ работает в круглосуточном режиме и принимает звонки по телефону 8 (800) 555-49-43. Тел. «Горячей линии» 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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