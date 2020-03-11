За прошлую неделю во Владимирской области гриппом заболели 27 человек

11 Март 2020 2020-03-11T09:15:25+03:00

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За прошлую неделю в области заболело больше 12 тысяч человек, среди них 7 420 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 30,7%. Болеют все, вне зависимости от возраста.

Во Владимире в больницы обратились 3 207 человек, среди которых 1 673 ребенка. 10 групп детского сада №12 закрыты на карантин, также учебный процесс приостановлен в 21 классе 12-й школы.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что самый высокий уровень заболеваний - во Владимире, Киржачском и Кольчугинском районах.

Лабораторно подтверждено 19 случаев гриппа АH1N1 (2009), 6 случаев гриппа В, грипп A(H3N2) – 2 случая.

Циркулирующие вирусы гриппа В входили в состав всех вакцин. Специалистами отмечается, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но все же, заболел, грипп протекает легко.

ИСТОЧНИК KP.RU