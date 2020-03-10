Обзор ДТП за прошлую неделю: водители врезались в деревья, опору ЛЭП и даже лесовоз

10 Март 2020 2020-03-10T18:47:11+03:00

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За прошлую неделю во Владимирской области в 39 авариях пострадали 55 человек, в том числе пятеро детей. Самое массовое ДТП случилось 7 марта, в Суздальском районе. В результате столкновения 6 автомобилей, среди которых был пустой, к счастью, школьный микроавтобус, травмы получили двое человек. 3 марта, в Ковровском районе из-за не уступившего дорогу водителя грузовика, в дерево врезался владелец «Рено». 4 марта, в Камешковском районе в кювет улетел водитель на «Киа-Рио». Мужчина не справился с управлением, в результате чего он врезался в опору ЛЭП. А 5 марта, в Киржачском районе в лесовоз «вписался» водитель «Хонды». Хозяин иномарки не рассчитал дистанцию и в итоге оказался в больнице. 8 марта, в Муромском районе случилась авария, в которой погибла женщина. Она была за рулем «Лады». На повороте дама не справилась с управлением и столкнулась с «Митсубиси». Женщина погибла до приезда скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU