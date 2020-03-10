Ковровчанин украл у своей бабушки наградной пистолет и потерял его в кафе

10 Март 2020 2020-03-10T17:46:15+03:00

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На ковровчанина завели уголовное дело за то, что он без разрешения носил огнестрельное оружие. 6 декабря 2019 года, находясь в квартире своей бабушки, мужчина взял наградной пистолет ТК ( Тульский Коровина), который был пригоден для стрельбы, и пошел с ним в кафе. Там местный житель перебрал с алкоголем и потерял оружие. Пистолет нашел работник заведения, а затем передал его полиции. Теперь мужчине грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU