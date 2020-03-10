В Суздале ярмарочный торговец попытался подкупить полицейского

10 Март 2020 2020-03-10T17:39:26+03:00

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Сорокадевятилетний предприниматель из Иваново каждую неделю приезжал в Суздаль на ярмарку торговать продуктами. 5 марта мужчина он наряду с обычными товарами разложил на продажу и табачные изделия без маркировки и специальной информации, предусмотренной законодательством. Это нарушение заметил полицейский, который собирался составить административный протокол и изъять запрещенный товар. Но ивановский бизнесмен в кабинете оперуполномоченного предложил «порешать» вопрос и выложил на стол оперативника пятнадцать тысяч рублей. Тот от взятки отказался, сообщил о случившемся руководству. Сейчас индивидуальному предпринимателю, признавшему вину, предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки. Ему грозит штраф за незаконную торговлю, а за уголовное преступление – до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU