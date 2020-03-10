В муромском клубе мужчина украл чужую куртку

10 Март 2020 2020-03-10T17:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре прошлого года в полицию обратился 32-летний муромлянин, у которого в ночном клубе украли куртку. По данным УМВД, полицейские задержали подозреваемого в краже - 28-летнего жителя Нижегородской области. Он признался, что заметил, как у муромлялина из кармана брюк выпал жетон из гардероба, и решил забрать чужую куртку. После чего нижегородец ушел из клуба. В ходе следствия куртку вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU