В муромском клубе мужчина украл чужую куртку
Видимо, такой модной у него не было
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В декабре прошлого года в полицию обратился 32-летний муромлянин, у которого в ночном клубе украли куртку. По данным УМВД, полицейские задержали подозреваемого в краже - 28-летнего жителя Нижегородской области. Он признался, что заметил, как у муромлялина из кармана брюк выпал жетон из гардероба, и решил забрать чужую куртку. После чего нижегородец ушел из клуба. В ходе следствия куртку вернули владельцу.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU