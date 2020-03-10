2020-03-10T15:34:23+03:00
Общество

В интернациональном конкурсе красоты победила Эвелина из Калмыкии

Призы в разных номинациях получили все десять участниц
Вероника ПАНИНА
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7 марта во Владимире прошел традиционный, уже третий по счету конкурс "Краса народов земли Владимирской". В нем участвовали 10 девушек, представляющих различные национальные диаспоры Владимирской области.

Перед жюри они должны были не только продемонстрировать свою красоту и умение держаться на сцене, но и показать знание народных традиций, фольклора и даже свои кулинарные таланты. Но финал все-таки прошел традиционно для конкурсов красоты - дефиле в вечерних платьях.

Победительницей - «Красой народов земли Владимирской» стала Эвелина Валетова из Калмыкии, студентка юридического института ФСИН России.

Каждая из участниц конкурса стала победительницей в одной из номинаций:

Дарина Визирханова (Чечня) - номинация «Традиция»;

Дания Хайретдинова (Татарстан) - номинация «Красноречивость»;

Румия Салишева (Башкортостан) - номинация «Этнос»;

Евгения Дюжая (Месопотамия) - «Лучший кулинар»;

Сатине Додорян (Армения) - номинация «Грация»;

Ольга Калюжная (Украина) - номинация «Оригинальность»;

Кристина Юсупова (Дагестан) - номинация «Творчество»;

Варвара Сергеева (Казачество) - номинация «Очарование».

Диана Постнова (Россия) получила приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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