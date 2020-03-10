В интернациональном конкурсе красоты победила Эвелина из Калмыкии
7 марта во Владимире прошел традиционный, уже третий по счету конкурс "Краса народов земли Владимирской". В нем участвовали 10 девушек, представляющих различные национальные диаспоры Владимирской области.
Перед жюри они должны были не только продемонстрировать свою красоту и умение держаться на сцене, но и показать знание народных традиций, фольклора и даже свои кулинарные таланты. Но финал все-таки прошел традиционно для конкурсов красоты - дефиле в вечерних платьях.
Победительницей - «Красой народов земли Владимирской» стала Эвелина Валетова из Калмыкии, студентка юридического института ФСИН России.
Каждая из участниц конкурса стала победительницей в одной из номинаций:
Дарина Визирханова (Чечня) - номинация «Традиция»;
Дания Хайретдинова (Татарстан) - номинация «Красноречивость»;
Румия Салишева (Башкортостан) - номинация «Этнос»;
Евгения Дюжая (Месопотамия) - «Лучший кулинар»;
Сатине Додорян (Армения) - номинация «Грация»;
Ольга Калюжная (Украина) - номинация «Оригинальность»;
Кристина Юсупова (Дагестан) - номинация «Творчество»;
Варвара Сергеева (Казачество) - номинация «Очарование».
Диана Постнова (Россия) получила приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU