На лазерном полигоне "Радуга" один из замов хранил боеприпасы калибра 30 мм
УФСБ России по Владимирской области завел уголовное дело на 35-летнего заместителя начальника отдела ФКП лазерного полигона "Радуга". Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов на территории указанного предприятия.
По версии следствия, мужчина в октябре 2019 года разместил на территории испытательного полигона боеприпасы ствольной артиллерии тридцатимиллиметрового калибра, используемых при стрельбе из башенных установок 2А40-1М "Панцирь". Сделал он это в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Вот только при этом у лазерного полигона "Радуга" лицензии на хранение боеприпасов нет.
Напомним, что полигон располагается на территории ЗАТО город Радужный. ФСБ в расследовании помогают сотрудники местного МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU