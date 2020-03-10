На лазерном полигоне "Радуга" один из замов хранил боеприпасы калибра 30 мм

10 Март 2020 2020-03-10T15:29:20+03:00

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УФСБ России по Владимирской области завел уголовное дело на 35-летнего заместителя начальника отдела ФКП лазерного полигона "Радуга". Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов на территории указанного предприятия.

По версии следствия, мужчина в октябре 2019 года разместил на территории испытательного полигона боеприпасы ствольной артиллерии тридцатимиллиметрового калибра, используемых при стрельбе из башенных установок 2А40-1М "Панцирь". Сделал он это в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Вот только при этом у лазерного полигона "Радуга" лицензии на хранение боеприпасов нет.

Напомним, что полигон располагается на территории ЗАТО город Радужный. ФСБ в расследовании помогают сотрудники местного МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU