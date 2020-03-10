Во Владимирской области появится центр защиты материнства

10 Март 2020 2020-03-10T15:05:37+03:00

Там будут помогать женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Изменить размер текста: A A

Владимирская региональная общественная организация "Покров семьи" поможет женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Владимирский центр защиты материнства будет осуществлять социальную, консультативную и психологическую помощь.

Помогать общественникам в их деятельности будут специалисты акушерско-гинекологической службы и психологи кризисного и доабортного консультирования. Центр защиты материнства располагается по адресу: Суздальский район, поселок Боголюбово, улица Западная, 12а. Время работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00 до 15.00. Подробности на сайте: https://pokrov-s.ru.

В 2019 году в результате доабортного консультирования и профессиональной психологической помощи в женских консультациях и роддомах 256 владимирских женщин приняли самостоятельное решение продлить беременность, а затем родить и воспитать ребенка. Теперь к этой работе подключились и владимирские общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU