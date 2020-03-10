В Добром установили карантин по бешенству

10 Март 2020 2020-03-10T13:47:16+03:00

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6 марта на территории парка «Добросельский» и района улиц Комиссарова, Растопчина, Егорова и Юбилейной введен карантин по бешенству. Он будет действовать до 28 апреля. На это время в районе запрещено проводить выставки и натаскивать собак.

На время введения карантина областной центр ветеринарии проведет подворовой обход. В районе будут проводить бесплатную вакцинацию домашних животных.

Карантин по бешенству ввели из-за февральского инцидента с нападением бешеной лисы на мужчину с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU