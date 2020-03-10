2020-03-10T13:45:08+03:00
Общество

В Судогодском районе закрыли пивной магазин

Он работал слишком близко к студенческому общежитию
Ирина Мальцева
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Нарушения выявила прокуратура района. Как оказалось, местный предприниматель арендовал у ПО «Хлебопродукт» помещение, расположенное в поселке Муромцево на улице Октябрьской, и открыл там магазине «Пив&ко», где торговали разливным пивом и закусками. Но магазин находился рядом со зданием общежития Муромцевского лесотехнического техникума., где обитают 360 студентов. Прокуратура направила индивидуальному предпринимателю представление, требуя устранить нарушение законодательства, поскольку торговать рядом с образовательными учреждениями алкоголем запрещено. Добровольно устранять нарушения бизнесмен не стал, и прокурор обратился в суд. Теперь по решению суда торговать алкоголем в магазине «Пив&ко» запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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