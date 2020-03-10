На должность вице-губернатора по промышленной политике Владимирской области претендуют пять человек

10 Март 2020 2020-03-10T12:52:36+03:00

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На должность вице-губернатора по промышленной политике Владимирской области претендует уже пять человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Среди претендентов есть члены совета молодых депутатов области и менеджер оборонного завода, владелец предприятия. Имена претендентов не называются.

Напомним, должность вице-губернатора по промышленной политике стала вакантной после того, как заявление по собственному желанию написал действующий врио вице-губернатора по промышленной политике Максим Брусенцов. Его кандидатуру не согласовало большинство депутатов ЗС региона. Нового куратора владимирской промышленности выберут по открытому конкурсу, документы администрация региона будет принимать до 13 марта. Собеседование с кандидатами назначено на 20 марта.

Обязательными требованиями для замещения этой государственной должности являются:

– возраст – не моложе 30 лет;

– наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет;

– отсутствие гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;

– обязательное прохождение процедуры согласования с Законодательным Собранием Владимирской области.

При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:

– значительный стаж работы в органах государственной власти федерального или регионального уровня;

– опыт работы на руководящих должностях в сфере экономики;

– опыт производственной деятельности;

– знание и понимание процессов функционирования сельскохозяйственной отрасли;

– опыт реализации национальных проектов;

– стратегическое и аналитическое мышление;

– умение работать с большими объёмами информации;

– способность работать в условиях многозадачности;

– хорошее владение иностранным языком.

ИСТОЧНИК KP.RU