Житель Киржача попытался сдать патроны в комиссионку
Житель Киржача в середине апреля прошлого года решил избавиться от незаконно хранившихся у него пяти охотничьих патронов. Около десяти утра он отправился в цветочный магазин, где предложил купить у него боеприпасы продавщице, а когда та отказалась, пошел в расположенный неподалеку комиссионный магазин. Однако и там купить патроны не пожелали, более того, сотрудник магазина сообщил о случившемся в полицию. И в тот же день в начале двенадцатого мужчину задержали на улице Привокзальной, в ходе обыска у него в кармане джинсов и обнаружили боеприпасы. Горожанин, обвиняемый в совершении покушения на незаконный сбыт боеприпасов, свою вину признал, ему дали год условно с испытательным сроком два года.
ИСТОЧНИК KP.RU