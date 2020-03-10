2020-03-10T12:04:55+03:00
Происшествия

Житель Киржача попытался сдать патроны в комиссионку

А до этого хотел их продать в цветочном магазине
Ирина Мальцева
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Житель Киржача в середине апреля прошлого года решил избавиться от незаконно хранившихся у него пяти охотничьих патронов. Около десяти утра он отправился в цветочный магазин, где предложил купить у него боеприпасы продавщице, а когда та отказалась, пошел в расположенный неподалеку комиссионный магазин. Однако и там купить патроны не пожелали, более того, сотрудник магазина сообщил о случившемся в полицию. И в тот же день в начале двенадцатого мужчину задержали на улице Привокзальной, в ходе обыска у него в кармане джинсов и обнаружили боеприпасы. Горожанин, обвиняемый в совершении покушения на незаконный сбыт боеприпасов, свою вину признал, ему дали год условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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