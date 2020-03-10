2020-03-10T11:34:35+03:00
Происшествия

Гороховчане попытались обокрасть неработающий завод

Мужчины пытались унести металл и кабель
Ирина Мальцева
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Сразу четверых жителей Гороховца задержали за покушение на кражу с территории нефункционирующего предприятия. Сначала на завод забрались тридцатидвухлетний и тридцативосьмилетний мужчины, попытавшиеся утащить металл и силовой кабель, но задержанных полицейскими. А немного позже на территорию забрались тридцатишестилетний и сорокадвухлетний горожане, которые собрали несколько десятков металлических изделий на территории предприятия. Но их заметили бдительные местные жители и тоже передали полиции. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, всем мужчинам предъявлены обвинения в покушение на кражу, они вину не отрицали, признались во всем. В общей сложности они хотели унести металла на 45 тысяч рублей. Сейчас оба уголовных дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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