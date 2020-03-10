2020-03-10T11:18:11+03:00
Общество

Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки

В соседей ситуация не лучше
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки. В 2019 году доля семей, которые могли купить ипотеку во Владимирской области, составляла 28,9%, в 2018 году — 27,4%.Об этом сообщает агенство РИА "Новости".

Из соседних с Владимирской областью регионов ниже оказались Нижегородская и Ивановская области, занявшие 62-е и 70-е места в рейтинге. В этих регионах купить квартиру в ипотеку в прошлом году могли 26,4 и 23 процента семей соответственно.

Московская, Рязанская и Ярославская области оказались в рейтинге выше Владимирской области, заняв 21-е, 30-е и 35-е места. В этих регионах купить квартиру в ипотеку могли 36,5; 33,7 и 32,5 процентов семей.

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гороховчане попытались обокрасть неработающий завод
Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки
В Судогодском районе директор предприятия слишком редко платил зарплату
Жители деревни Мостищево в Александровском районе оказались отрезанными от суши
Из-за короновируса японский режиссер Кодзи Ямамура не приедет на анимационный фестиваль в Суздаль
В Юрьев-Польском мужчину наказали исправительными работами за неуплату алиментов
В Суздальском районе загорелся жилой дом
Во Владимире выступит французский пианист и композитор Николя Челоро
В Кольчугино уже 14 дней ищут 45-летнюю женщину
12-летний баянист из Коврова победил в Международном музыкальном конкурсе
Во Владимире пройдет поэтический фестиваль с кинопоказом и световым шоу
Строительство высокоскоростной магистрали через Владимирскую область отложили
Во Владимире пройдет встреча с писателем и литературным критиком Романом Сенчиным
В апреле в Муроме начнется завершающий этап реконструкции парка 50-летия Советской власти
Уроженка Владимира выступит на чемпионате мира в Монреале
Во Владимирской области нашли трех бешеных лис