10 Март 2020 2020-03-10T11:18:11+03:00

В соседей ситуация не лучше

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Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки. В 2019 году доля семей, которые могли купить ипотеку во Владимирской области, составляла 28,9%, в 2018 году — 27,4%.Об этом сообщает агенство РИА "Новости".

Из соседних с Владимирской областью регионов ниже оказались Нижегородская и Ивановская области, занявшие 62-е и 70-е места в рейтинге. В этих регионах купить квартиру в ипотеку в прошлом году могли 26,4 и 23 процента семей соответственно.

Московская, Рязанская и Ярославская области оказались в рейтинге выше Владимирской области, заняв 21-е, 30-е и 35-е места. В этих регионах купить квартиру в ипотеку могли 36,5; 33,7 и 32,5 процентов семей.

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU