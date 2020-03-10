Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки
Владимирская область заняла 44-е место в рейтинге доступности ипотеки. В 2019 году доля семей, которые могли купить ипотеку во Владимирской области, составляла 28,9%, в 2018 году — 27,4%.Об этом сообщает агенство РИА "Новости".
Из соседних с Владимирской областью регионов ниже оказались Нижегородская и Ивановская области, занявшие 62-е и 70-е места в рейтинге. В этих регионах купить квартиру в ипотеку в прошлом году могли 26,4 и 23 процента семей соответственно.
Московская, Рязанская и Ярославская области оказались в рейтинге выше Владимирской области, заняв 21-е, 30-е и 35-е места. В этих регионах купить квартиру в ипотеку могли 36,5; 33,7 и 32,5 процентов семей.
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ.
ИСТОЧНИК KP.RU