2020-03-10T10:55:18+03:00
Общество

В Судогодском районе директор предприятия слишком редко платил зарплату

Руководителю придется заплатить штраф
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки. Как оказалось, в ООО «Оптима» нарушали трудовое законодательство и зарплату сотрудникам выплачивали один раз в месяц, нарушая установленные работодателем сроки. Также оказалось, что гендиректор компании не обеспечил проведение специальной оценки условий труда в отношении всех рабочих мест в обществе. Сейчас в отношении руководителя фирмы, возбуждено производство по делам об административных правонарушениях. Генеральному директору предстоит заплатить два штрафа – десять и пять тысяч рублей. Также один из сотрудников фирмы привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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