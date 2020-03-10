2020-03-10T09:36:27+03:00
Общество

Жители деревни Мостищево в Александровском районе оказались отрезанными от суши

Река Кубрь затопила мост
Виктория СУХОВА
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В одном из владимирских телеграмм-каналов появилось сообщение о том, в деревне Мостищево спасателям пришлось эвакуировать целую деревню - 20 человек. Вода в реке Кубрь поднялась и затопила мост - единственную связующую дорогу с "большой землей".

Однако в региональном управлении МЧС сказали, что никакой эвакуации не было.

- Мы переправили пять дачников через мост, еще семь от эвакуации отказаались, - пояснили в ведомстве.

В деревне Мостищево Александровского района спасателям пришлось эвакуировать целую деревню.

Деревню затапливает уже не первый год, и жители неоднократно обращались в администрацию района и области с просьбой решить проблему. Но, как видно, пока ситуацию разрешить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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