Из-за короновируса японский режиссер Кодзи Ямамура не приедет на анимационный фестиваль в Суздаль
Напряженная ситуация с набирающей силу мировой эпидемией коронавируса лишила анимационный фестиваль возможности встретиться в Суздале с режиссером Кодзи Ямамура.
Японское посольство в Москве и сам мастер решили отменить поездку в Россию, опасаясь гипотетической возможности заражения в пути или в Москве. Кодзи очень сожалеет о вынужденном отказе от поездки и приносит свои извинения российским коллегам и фестивальной публике.
Вместо запланированного мастер-класса японского гостя в пятницу, 13 марта, будет проведен вечер, посвященный творчеству Кодзи Ямамура и его студентов - "Кодзи Ямамура - Превращение эфемерного в реальность. Беседы о мастере с участием Юрия Норштейна, Станислава Соколова, Оксаны Черкасовой и Натальи Лукиных».
Напомним, что юбилейный открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет с 11 по 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU