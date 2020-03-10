Из-за короновируса японский режиссер Кодзи Ямамура не приедет на анимационный фестиваль в Суздаль

10 Март 2020 2020-03-10T08:56:24+03:00

Он отменил свою поездку в Россию

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Напряженная ситуация с набирающей силу мировой эпидемией коронавируса лишила анимационный фестиваль возможности встретиться в Суздале с режиссером Кодзи Ямамура.

Японское посольство в Москве и сам мастер решили отменить поездку в Россию, опасаясь гипотетической возможности заражения в пути или в Москве. Кодзи очень сожалеет о вынужденном отказе от поездки и приносит свои извинения российским коллегам и фестивальной публике.

Вместо запланированного мастер-класса японского гостя в пятницу, 13 марта, будет проведен вечер, посвященный творчеству Кодзи Ямамура и его студентов - "Кодзи Ямамура - Превращение эфемерного в реальность. Беседы о мастере с участием Юрия Норштейна, Станислава Соколова, Оксаны Черкасовой и Натальи Лукиных».

Напомним, что юбилейный открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет с 11 по 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU