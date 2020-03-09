В Юрьев-Польском мужчину наказали исправительными работами за неуплату алиментов

9 Март 2020 2020-03-09T17:11:49+03:00

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44 летний житель Юрьев-Польского не выплачивал алименты своему маленькому ребенку. У него образовалась задолженность - почти 22 тысячи рублей. В судебном заседании мужчина признал себя виновным и попросил рассмотреть дело в особом порядке. За неуплату алиментов ему назначили полгода исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU