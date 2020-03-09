Во Владимире выступит французский пианист и композитор Николя Челоро

9 Март 2020 2020-03-09T15:35:48+03:00

Его концерт пройдет во Владимирском театре драмы

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10 марта в 18 часов во Владимирском театре драмы выступит французский пианист и композитор Николя Челоро.

Репертуар Николя Челоро необычайно широк: это шедевры фортепианной музыки от Баха, Моцарта, Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Альбеница или Де Фалла. Впрочем, сам он отдает предпочтение эпохе романтизма.

Публика также высоко ценит собственные произведения Николя Челоро. Они волнуют современного слушателя своей глубиной, передают нам силу эмоции, восхищение жизнью. В некоторой мере его поэтичность и лиризм – это продолжение линии Дебюсси, Листа, или Мусоргского.

Во Владимире Николя представит концертную программу "Музыкальный вояж из Испании в Россию".

Цена билетов на концерт - 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU