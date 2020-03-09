12-летний баянист из Коврова победил в Международном музыкальном конкурсе

9 Март 2020 2020-03-09T13:00:12+03:00

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12-летний баянист из Коврова Тимофей Михалев продолжает покорять музыкальный мир. Недавно он стал обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Волга в сердце впадает моё», лауреатом 1-й степени Всероссийского фестиваля «Одарённые дети России» среди инструменталистов в своей возрастной номинации и завоевал 2-е место на престижнейшем Международном конкурсе им. Гридина в Курске.

Как сообщают ковровские вести, результатом Международного фестиваля «Golden stars rain», который прошёл во Владимире, стала не только высшая награда – Гран-при, но и приглашение участвовать в серии концертов Благотворительного фонда Владимира Спивакова, проходящих на лучших площадках столицы. Его, не дожидаясь официальных итогов конкурса, сделала представительница фонда, бывшая в составе жюри, а также предложила юному музыканту участвовать в отборе на 17-й фестиваль «Москва встречает друзей».

ИСТОЧНИК KP.RU