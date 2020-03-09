Во Владимире пройдет поэтический фестиваль с кинопоказом и световым шоу

9 Март 2020 2020-03-09T12:58:39+03:00

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Масштабный V поэтический фестиваль "Зимние чтения" будет длиться 8 часов: с 12.00 до 20.00. На нем выступят владимирские поэты, а также дети, которые тоже подготовят стихи. В рамках мероприятия запланирован акустический концерт, кинопоказ и световое шоу. На фестивале также можно увидеть работы художников объединения Art-Navis и послушать лекции. Например, лектор из МГУ Екатерина Горпинко расскажет о поэзии серебряного века, а известный во Владимире оратор Ирина Свирина - о стихосложении через призму актерского мастерства.

Организаторы - поэт Наталья Еремина и член союза литераторов России, певица Надежда Браун - разделили мероприятие на три площадки: главную сцену, территорию акустики и поэтический лекторий. Выбирайте любую или уделите время сразу всем!

Место встречи: Владимирская областная научная библиотека (Дзержинского, 3), 21 марта с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU