Строительство высокоскоростной магистрали через Владимирскую область отложили

9 Март 2020 2020-03-09T12:28:09+03:00

Но обещали построить потом

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти через территорию Владимирской области, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, решение отложить строительство магистрали было принято из-за высокой стоимости проекта. Строительство участка дороги от Москвы до Казани обойдется в 1,7 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU