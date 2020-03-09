Во Владимире пройдет встреча с писателем и литературным критиком Романом Сенчиным

9 Март 2020 2020-03-09T11:20:59+03:00

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Роман Сенчин — лауреат премий «Эврика», «Ясная поляна», «Большая книга», премии правительства Российской Федерации в области культуры, участник форумов молодых писателей «Липки» (2001-2006), театрального фестиваля «Любимовка» (1997, 2010).

Писатель увлекается музыкой, поет. Интересуется футболом. Живет в Екатеринбурге.

Проза Романа Сенчина переведена на немецкий, английский, французский, финский, китайский и другие языки.

Пообщаться с писателем можно будет 18 марта во Владимирской областной научной библиотеке.

Сейчас на сайте проходит розыгрыш книги с автографом Романа Сенчина. Желающие получить приз должны ответить на вопросы викторины по творчеству писателя. Победитель будет выбран случайным образом 17 марта из участников, правильно ответивших на все вопросы викторины. На встрече с писателем ему будет вручен приз.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU