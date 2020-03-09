2020-03-09T11:15:42+03:00
Общество

В апреле в Муроме начнется завершающий этап реконструкции парка 50-летия Советской власти

Евгений Рычков в своем инстаграме рассказал, чего стоит ожидать жителям
Виктория СУХОВА
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Мэр округа Муром Евгений Рычков сообщил, что с 5 апреля начнется завершающий этап реконструкции парка 50-летия Советской власти.

- В этом году в парке мы построим: декоративный пруд с мостами, сцену для массовых мероприятий, площадку для выгула собак, обязательно будет предусмотрен туалет, написал глава округа в своем инстаграме.

Также в парк выйдет подрядчик, который в 2018 году занимался укладкой брусчатки на главной аллее. Он заменит несколько десятков жёлтых плиток, которые пришли в негодность.

- Кстати, этот недочёт мы заметили ещё в прошлом году. Именно поэтому был заменен поставщик брусчатки, и на дорожках, уложенных в прошлом году, использована брусчатка крупного производителя - Ивановского завода, - подчеркнул Евгений Рычков.

До начала работ остаётся уже меньше месяца. Еще есть возможность внести последние корректировки или дополнения в проект парка. Мэр округа призывает жителей направить свои предложения на свой официальный сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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