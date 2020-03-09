Уроженка Владимира выступит на чемпионате мира в Монреале

9 Март 2020 2020-03-09T09:52:41+03:00

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В канадском городе Монреаль 16 марта стартует Чемпионат мира по фигурному катанию. Среди участников - уроженка Владимира Нелли Иоффе, которая сейчас выступает за Израиль.

Фигуристка встала на коньки в восемь лет, занималась в муромской спортивной школе «Ока». В 14 лет переехала в Москву, где её тренерами стали Светалана Панова и Татьяна Моисеева.

На детском уровне принимала участие во внутренних российских соревнованиях. В сентябре 2019 года представляя сборную Израиля дебютировала в юниорской серии Гран-при. Дважды становилась серебряной медалисткой юниорского чемпионата Израиля (2018, 2019). На национальном первенстве 2020 года снова финишировала с «серебром», но уже во взрослой категории.

ИСТОЧНИК KP.RU