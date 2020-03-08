2020-03-08T17:46:01+03:00
Общество

Во Владимирской области нашли три бешеных лисы

Случаи бешенства в регионе набирают обороты
Виктория СУХОВА
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Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» сообщает о возникновении двух очагов бешенства животных (у диких лис). В первом случае охотник обнаружил труп лисы в районе Крячковского моста на расстоянии около 1600 м от деревни Крячково. Он отвез животное в Ковровскую ветстанцию. Во втором случае труп лисы нашли у будки собаки во дворе дома №13 по улице Центральной. Как показали результаты анализов, обе лисы были бешеные.

Еще один очаг бешенства - в Вязниках. Как сообщает Вязниковская районная станция по борьбе с болезнями животных, на территории Третьяковского охотучастка, в районе деревни Перово, в ходе планового отлова была поймана лисица. Она была направлена во «Владимирский научно-исследовательский институт защиты животных». В рамках лабораторного исследования выяснилось, что животное заражено бешенством.

– Незамедлительно в радиусе нескольких километров от места нахождения больного животного начались мероприятия, направленные на профилактику заболевания: вакцинация против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, я санитарная очистка территорий поселений, – отметили в районном управлении сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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