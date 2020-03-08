Во Владимире в автомобильной аварии пострадало несколько человек

8 Март 2020 2020-03-08T17:35:57+03:00

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8 марта около 14 часов во Владимире, на 174 км М-7 «Волга», произошла авария.

Как сообщает областное УМВД, 46-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречку, после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115». За рулем находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель «Форд Фокус» и двое его пассажиров – женщина 49 лет и 12-летняя девочка, а также водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его пассажир, которых увезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU