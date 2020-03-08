2020-03-08T15:03:17+03:00
Общество

В нескольких районах Владимирской области сотрудники ГИБДД дарили женщинам за рулем цветы

Праздничная акция уже стала доброй традицией
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта областного управления МВДфото с официального сайта областного управления МВД
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В ряде районов Владимирской области сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта.

В частности, поздравления получили женщины в Гороховце. Символическим подарком стали яркие тюльпаны.

Аналогичная акция прошла в Камешковском районе. К сотрудникам полиции присоединился и представитель общественного совета при ОМВД России по Камешковскому району, отметивший, что, несмотря на такую сосредоточенную и ответственную деятельность, как вождение авто, за рулем остаются обворожительными и хрупкими.

Приятные поздравления от полицейских получили и автоледи Юрьев-Польского района. Несмотря на то, что многие уже не впервые принимают участие в акции, цветы, поздравления и пожелания безаварийной езды все принимали с благодарностью и искренней улыбкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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