В случае подозрения на рак жителей Владимирской области должны принять на прием в течение трех дней
Существенно сократились сроки ожидания медицинской помощи для пациентов с онкологическими диагнозами. Ожидание консультации врачей-специалистов в случае подозрения на рак не должно превышать 3 дней (ранее этот срок не был определён). Диагностические инструментальные и лабораторные исследования организуются в течение 7 дней.
Ожидание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи для пациентов с онкозаболеваниями также не может превышать 7 рабочих дней с момента установления предварительного диагноза. Кроме того, в течение 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания врач-онколог устанавливает диспансерное наблюдение за пациентом.
Остался без изменений срок ожидания приёма врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиатрами – не больше суток с момента обращения пациента в больницу, а срок ожидания проведения консультаций узких специалистов не должен превышать двух недель. Ожидание оказания неотложной помощи не должно превышать 2 часов.
Проведения рентгенографических исследований, включая маммографию, функциональную диагностику, УЗИ и лабораторных исследований при оказании первичной помощи пациент должен ждать не дольше 14 дней со дня назначения исследований.
Если сроки ожидания медицинской помощи превышают установленные законом, пациент имеет право обратиться к страховым представителям по бесплатному телефону Единого контакт-центра в сфере ОМС по тел. 8 (800) 200-11-09. Специалисты дадут консультацию и при необходимости окажут помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU