Владимирцев приглашают на выставку живописца Альфреда Смирнова

8 Март 2020 2020-03-08T11:36:11+03:00

Она откроется 13 марта в областной научной библиотеке

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Владимирская областная научная библиотека приглашает на открытие выставки живописи Альфреда Смирнова, приуроченную к 85-летию со дня рождения художника. На открытии выступят его вдова Валерия Михайловна и дочь, владимирские художники, журналисты, друзья.

Первое участие в областной художественной выставке Альфред Михайлович принял в 1970 году с работой «Ранний снег», написанной по мотивам родного города.

Визитной карточкой художника является широкое, пастозное, темпераментное письмо, имеющее длинный, пластичный, формообразующий мазок.

Альфред Смирнов - участник областных выставок, региональных и республиканских, российских и союзных выставок. Его работы экспонировались на групповых, художественных выставках за рубежом. Полотна художника находятся в музеях, частных коллекциях России, США, Испании, Чехии, Финляндии.

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU