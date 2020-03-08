Владимирцев приглашают на выставку живописца Альфреда Смирнова
Владимирская областная научная библиотека приглашает на открытие выставки живописи Альфреда Смирнова, приуроченную к 85-летию со дня рождения художника. На открытии выступят его вдова Валерия Михайловна и дочь, владимирские художники, журналисты, друзья.
Первое участие в областной художественной выставке Альфред Михайлович принял в 1970 году с работой «Ранний снег», написанной по мотивам родного города.
Визитной карточкой художника является широкое, пастозное, темпераментное письмо, имеющее длинный, пластичный, формообразующий мазок.
Альфред Смирнов - участник областных выставок, региональных и республиканских, российских и союзных выставок. Его работы экспонировались на групповых, художественных выставках за рубежом. Полотна художника находятся в музеях, частных коллекциях России, США, Испании, Чехии, Финляндии.
Вход - свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU