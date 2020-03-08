2020-03-08T10:45:39+03:00
Общество

Владимирские женщины хотят получать 32 тысячи рублей

Это на 14 тысяч меньше, чем мужчины
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В честь 8 марта эксперты hh.ru, сайта по поиску работы, проанализировали больше 12 тысяч резюме соискательниц из Владимирской области с начала года и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают.

В среднем представительницы прекрасного пола рассчитывают на заработную плату в 32 тысячи рублей. Для сравнения: мужчины хотели бы зарабатывать на 14 тысяч рублей больше.

Чаще всего жительницы региона ищут работу в продажах и в бухгалтерии, а также интересуются вакансиями административного персонала. Реже всего женщин-соискательниц можно встретить в добыче сырья.

Среди своих ключевых навыков соискательницы отмечают умение работать в команде, грамотную речь, навыки деловой переписки, организаторские навыки и ведение переговоров. Наиболее редким умением стал расчет заработной платы.

Женщины заметно чаще сталкиваются с отказами в приёме на работу на основании пола, нежели мужчины (36% против 26%). Сложности в процессе трудоустройства чаще всего испытывают женщины с маленькими детьми и при выходе из декрета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на выставку живописца Альфреда Смирнова
Владимирские женщины хотят получать 32 тысячи рублей
Владимирское "Торпедо" забило шесть голов в ворота "Гвардейца" из Коврова
В Гусь-Хрустальном завершили капитальный ремонт детской поликлиники
8 марта жительницы Владимира смогут бесплатно посетить выставку, посвященную 100-летию Тонино Гуэрры
Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова удостоена награды Союза музеев России
Сотрудники МЧС спасли кольчугинца, провалившегося под лед на пруду
В Камешковском районе из-за детской шалости дотла сгорел дом на две семьи
В Суздальском районе школьный автобус попал в массовое ДТП с участием фуры
Пожар в частном доме в Собинском районе тушили 16 человек
Из-за аномальной погоды во Владимирской области отменили Лыжню Прокуророва
На Пекинке ликвидируют еще два левых поворота
Мигрант в Камешково убил знакомого и сжег в его доме женщину
Мигрант в Камешково убил знакомого и сжег в его доме женщину
Во Владимирской области открыта «горячая линия» по коронавирусу
В ВШЭ открылся коворкинг главы ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова
Мэрия Владимира ищет хулиганов, испортивших граффити центр города