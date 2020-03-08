Владимирские женщины хотят получать 32 тысячи рублей

8 Март 2020 2020-03-08T10:45:39+03:00

Это на 14 тысяч меньше, чем мужчины

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В честь 8 марта эксперты hh.ru, сайта по поиску работы, проанализировали больше 12 тысяч резюме соискательниц из Владимирской области с начала года и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают.

В среднем представительницы прекрасного пола рассчитывают на заработную плату в 32 тысячи рублей. Для сравнения: мужчины хотели бы зарабатывать на 14 тысяч рублей больше.

Чаще всего жительницы региона ищут работу в продажах и в бухгалтерии, а также интересуются вакансиями административного персонала. Реже всего женщин-соискательниц можно встретить в добыче сырья.

Среди своих ключевых навыков соискательницы отмечают умение работать в команде, грамотную речь, навыки деловой переписки, организаторские навыки и ведение переговоров. Наиболее редким умением стал расчет заработной платы.

Женщины заметно чаще сталкиваются с отказами в приёме на работу на основании пола, нежели мужчины (36% против 26%). Сложности в процессе трудоустройства чаще всего испытывают женщины с маленькими детьми и при выходе из декрета.

ИСТОЧНИК KP.RU