Владимирское "Торпедо" забило шесть голов в ворота "Гвардейца" из Коврова

8 Март 2020 2020-03-08T09:06:37+03:00

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7 марта на малой арене владимирские футболисты провели товарищеский матч с клубом "Гвардеец" из Коврова.

Игра была зрелищной. Черно-белые поразили ворота соперников шесть раз, ковровские футболисты - четыре раза.

Большая часть встречи прошла под диктовку торпедовцев. До перерыва чёрно-белые трижды огорчили армейцев. Это сделали Степан Ашарин, Никита Андреев и Максим Сасс. Во второй половине противостояния отличились Кирилл Кавындиков и Илья Жаров, ещё один мяч в ворота «Гвардейца» влетел рикошетом от защитника после прострела Кирилла Кавындикова, - сообщают на официальном сайте "Торпедо".

Но крупная победа «уплыла» от черно-белых в последние минуты встречи, когда на поле оказалось немало резервистов чёрно-белого коллектива. Виктор Капустин, Ерохин Александр, Егор Климаков, Максим Булатов установили окончательный счёт. 6:4 - в пользу подопечных Дмитрия Вязьмикина.

ИСТОЧНИК KP.RU