2020-03-08T08:50:56+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном завершили капитальный ремонт детской поликлиники

На ремонт и оснащение поликлиникибыло направлено свыше 100 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
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фото предоставлно пресс-службой администрации Владимирской областифото предоставлно пресс-службой администрации Владимирской области
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В Гусь-Хрустальном завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Было закуплено современное оборудование – цифровой рентген-аппарат, эндоскопический комплекс, риноларингофиброскоп, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическая установка, офтальмологическое и лабораторное оборудование и другая техника медицинского назначения.

Кроме того, полностью изменились интерьеры поликлиники и ее функциональные возможности: создана безбарьерная среда для маломобильных пациентов, обновлены кабинеты врачей, внедрены система электронной записи на прием к врачу и технологии бережливого производства.

Детская больница обслуживает более 12 тысяч человек. В штате поликлиники – 22 доктора и около 60 специалистов среднего звена. Учреждение оказывает медицинскую помощь не только детям из города, но и пациентам из района.

Передвижной медицинский комплекс выезжает в отдаленные и труднодоступные населенные пункты для проведения профилактических осмотров.

Следующим этапом развития больницы станет ремонт стационара, который начнется в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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