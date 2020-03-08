8 марта жительницы Владимира смогут бесплатно посетить выставку, посвященную 100-летию Тонино Гуэрры
В «Палатах» открылась выставка к 100-летию известного итальянского писателя и художника Тонино Гуэрры, на которой представлены работы маэстро и его личные вещи.
Более 60 произведений из коллекции музея-заповедника: графика, живопись, керамика, панно (ткани), книги, фотографии. Таково наполнение выставки. Интересно, что большая часть вещей была в 2002 году передана музею в дар самим автором. Впервые посетителям покажут мемориальный комплекс предметов из дома Тонино Гуэрры, который в 2020 году будет передан в дар музею-заповеднику.
В честь праздника, 8 марта, Владимиро-Суздальский музей-заповедник дарит женщинам свободный вход на выставку.
ИСТОЧНИК KP.RU