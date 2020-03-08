2020-03-08T08:43:14+03:00
Общество

8 марта жительницы Владимира смогут бесплатно посетить выставку, посвященную 100-летию Тонино Гуэрры

В экспозиции - более 60 произведений из коллекции музея и личные вещи маэстро
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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В «Палатах» открылась выставка к 100-летию известного итальянского писателя и художника Тонино Гуэрры, на которой представлены работы маэстро и его личные вещи.

Более 60 произведений из коллекции музея-заповедника: графика, живопись, керамика, панно (ткани), книги, фотографии. Таково наполнение выставки. Интересно, что большая часть вещей была в 2002 году передана музею в дар самим автором. Впервые посетителям покажут мемориальный комплекс предметов из дома Тонино Гуэрры, который в 2020 году будет передан в дар музею-заповеднику.

В честь праздника, 8 марта, Владимиро-Суздальский музей-заповедник дарит женщинам свободный вход на выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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