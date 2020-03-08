8 Март 2020 2020-03-08T08:36:08+03:00

На сегодняшний день награда вручена только 11 достойным музейщикам

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Почетный Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова удостоена награды Союза музеев России. Знак "За заслуги перед музейным сообществом" вручают людям, внесшим особый вклад в развитие музейного дела в нашей стране.

Награда была учреждена Союзом музеев в 2019-м году. У Алисы Аксёновой знак под номером 002, первый – у директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Всего на данный момент награда вручена только 11 достойным музейщикам.

- У Алисы Ивановны много наград, но эта особенная. Это признание коллег. А оно дорогого стоит, - отметила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Благодаря высочайшему профессионализму Алисы Аксеновой музей-заповедник стал крупнейшим научно-просветительским учреждением Владимирской области и страны. Музею она отдала более 50 лет жизни. За это время во Владимире, в Суздале и других населенных пунктах региона было открыто множество экспозиций.

ИСТОЧНИК KP.RU