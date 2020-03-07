Сотрудники МЧС спасли кольчугинца, провалившегося под лед на пруду

7 Март 2020 2020-03-07T22:25:15+03:00

Сейчас он находится в больнице

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Информация о том, что на пруду Некрасовский в Кольчугино тонет человек, на пульт диспетчера МЧС поступило 7 марта в 19:59 минут. В ведомство позвонил очевидец ЧП.

Дежурный караул 20 пожарно-спасательной части города Кольчугино выехал на место происшествия. Прибывшие пожарные быстро вытащили тонувшего мужчину из ледяной воды при помощи спасательной веревки, пожарного рукава, жестких носилок и спасательного круга.

Оказалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил сократить путь и пересечь пруд по льду, который не выдержил его веса.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, его доставили в ЦРБ города Кольчугино.

ИСТОЧНИК KP.RU