В Камешковском районе из-за детской шалости дотла сгорел дом на две семьи

7 Март 2020 2020-03-07T22:15:55+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, в 17:31 7 марта в ведомство поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Тынцы Камешковского района.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев дом на две семьи уже был полностью охвачен огнем. Пожар удалось оперативно локализовать и не допустить его дальнейшего распространения. К тушению было привлечено 13 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших в ЧП нет. Сейчас 2 ребенка из первой квартиры помещены в социальный приют, решается вопрос с местом временного проживая мамы детей, жительница из второй квартиры временно разместилась у родственников.

Предварительная причина пожара - детская шалость. Ребенок в комнате поджег мягкую игрушку, мама малыша в этот момент занималась на кухне домашними делами.

ИСТОЧНИК KP.RU