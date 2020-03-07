В Камешковском районе из-за детской шалости дотла сгорел дом на две семьи
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, в 17:31 7 марта в ведомство поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Тынцы Камешковского района.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев дом на две семьи уже был полностью охвачен огнем. Пожар удалось оперативно локализовать и не допустить его дальнейшего распространения. К тушению было привлечено 13 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших в ЧП нет. Сейчас 2 ребенка из первой квартиры помещены в социальный приют, решается вопрос с местом временного проживая мамы детей, жительница из второй квартиры временно разместилась у родственников.
Предварительная причина пожара - детская шалость. Ребенок в комнате поджег мягкую игрушку, мама малыша в этот момент занималась на кухне домашними делами.
ИСТОЧНИК KP.RU