2020-03-07T16:47:37+03:00
Происшествия

В Суздальском районе школьный автобус попал в массовое ДТП с участием фуры

Столкнулись 6 машин
Алена Смирнова
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,,Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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7 марта около 7.40 на 29 км автодороги подъезд к городу Иваново М-7 «Волга» в черте Суздальского района произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

По предварительной информации, которую сообщает пресс-служба УМВД по региону, водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц» 1994 года рождения, двигаясь в сторону Владимира, не справился с управлением, выехал на "встречку", где совершил касательное столкновение со школьным микроавтобусом «ГАЗ». После большегруз по касательной столкнулся с автомобилями «Тойота», «Хендай», «Рено Логан» и «Шевроле Авео». После этого автомобиль «Мерседес Бенц» съехал на обочину.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Шевроле Авео» 1994 года рождения, его отвезли в больницу, а также пассажирка микроавтобуса «Газ» 1963 года рождения. Ее направили на амбулаторное лечение. Уточним, детей на момент аварии в микроавтобусе не было.

По факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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