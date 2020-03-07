Из-за аномальной погоды во Владимирской области отменили Лыжню Прокуророва
Для лыжного забега не хватает снега
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Из-за аномально теплого начала марта отменил традиционную лыжную гонку памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В этом году они должны были пройти в 12-й раз 6 и 7 марта. Такое происходил впервые за все время проведения соревнований.
По данным синоптиков, в эти даты столбик термометра должен преодолеть рекордные + 10 градусов. По понятным причинам, ждать снегопада и морозца не стоит.
Организаторы уже сообщили у участников об отмене гонки.
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ИСТОЧНИК KP.RU