На Пекинке ликвидируют еще два левых поворота
Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, с 15 марта на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области поменяется схема организации дорожного движения на двух участках.
В деревне Болдино Петушинского района на 141 км трассы убирается левый поворот на нерегулируемом перекрестке с местной дорогой в районе дома №62. Развернуться теперь будет можно на разворотных петлях у населенного пункта (138 и 142 км). Расстояние между петлями – 3,4 километра.
В Собинском районе на 158 км будет демонтирован светофор и закрыт перекресток со съездом к ЗАО «Ферреро Руссия». Безопасно развернуться автомобилисты смогут также на разворотных петлях на 155 и 159 км. Расстояние между петлями – 3,5 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU