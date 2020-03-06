На Пекинке ликвидируют еще два левых поворота

6 Март 2020 2020-03-06T17:43:58+03:00

Они будут закрыты с 15 марта

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Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, с 15 марта на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области поменяется схема организации дорожного движения на двух участках.

В деревне Болдино Петушинского района на 141 км трассы убирается левый поворот на нерегулируемом перекрестке с местной дорогой в районе дома №62. Развернуться теперь будет можно на разворотных петлях у населенного пункта (138 и 142 км). Расстояние между петлями – 3,4 километра.

В Собинском районе на 158 км будет демонтирован светофор и закрыт перекресток со съездом к ЗАО «Ферреро Руссия». Безопасно развернуться автомобилисты смогут также на разворотных петлях на 155 и 159 км. Расстояние между петлями – 3,5 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU