2020-03-06T17:40:38+03:00
Происшествия

Мигрант в Камешково убил знакомого и сжег в его доме женщину

Разборки случились из-за конфликта на работе
Вероника ПАНИНА
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48-летний мужчина, приехавший в Камешково из ближнего зарубежья, осужден за убийство и поджог. Как сообщает пресс-служба владимирского Следкома, мужчина весной 2018 года, не имея регистрации в России, устроился на временную работу в компанию по деревообработке к одному из предпринимателей Камешковского района. Вместе с двумя местными жителями он выполнял неквалифицированную работу, получая расчет сразу же. Но работал он плохо, и напарники стали выражать недовольство. Сначала хозяин стал находить для него другие задания, но мигрант продолжал пить и прогуливать, за что и был в конце концов в ноябре 2012 года уволен.

Обвиняемый затаил обиду на бывшего напарника, считая, что именно он виновен в том, что его выгнали. 17 ноября в пьяном виде, вооружившись ножом, мужчина явился в дом бывшего напарника и начал скандалить и угрожать убийством. Испуганный мужчина позвал на помощь того самого предпринимателя, который смог выпроводить обвиняемого.

Но мужчина не успокоился. Той же ночью он снова явился в дом бывшего напарника, прихватив бутылку с бензином. Там он разлил горючую жидкость на крыльце и у единственной входной двери и при помощи зажигалки поджег крыльцо.Находившийся внутри 53-летний бывший напарник умер от отравления угарным газом. Как потом выяснило следствие, в доме находилась еще и 50-летняя сожительница мужчины, которая также погибла.

Камешковский районный суд приговорил убийцу к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал с него компенсацию в пользу собственников дома в размере более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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