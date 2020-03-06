Мэрия Владимира ищет хулиганов, испортивших граффити центр города

6 Март 2020 2020-03-06T13:37:03+03:00

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Во Владимире в ночь на 6 марта пока неизвестные подростки отметились, изрисовав кривыми надписями распределительный щит в центре города. Одна из камер видеонаблюдения, которых в центре уже установлено достаточно, зафиксировала "авторов произведения". Записи переданы в полицию, розыск ведется. Но администрация Владимира просит неравнодушных горожан помочь найти тех, кто портит муниципальное имущество. За такое грозит как минимум административная ответственность, но сначала виновных надо найти. Мэрия Владимира просит оказать содействие правоохранительным органам в поиске хулиганов и будет благодарна за любую информацию об этих гражданах. Анонимность гарантируется. Информацию можно сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по городу Владимиру: 02, 102, 112, а также направить на страницы администрации города Владимира в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», портал «Мой Владимир.рф».

А всем уличным художникам власти Владимира напоминают, что проявить свой талант можно в конкурсе граффити, проводимом управлением по делам молодежи «Яркий город», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU